Уникальная экосистема Испании гибнет без воды

Нехватка воды разрушает одну из уникальных экосистем Европы. Национальный парк Лас-Таблас-де-Даймиэль в южной части Испании - это водно-болотное угодье, место остановки птиц при их перелетах на юг. Оно считается биосферным заповедником под защитой ЮНЕСКО.

Хулио, последний рыбак в национальном парке, вспоминает о былых хороших временах.

"Здесь можно было заходить в парк, когда-то уровень воды был выше и протекала река Гвадиана. Была хорошая рыбалка, водились прекрасные раки, и мы были счастливы", - рассказывает Хулио.

Чтобы парк вернул себе былое незабываемое великолепие, ему нужно такое количество воды, которой можно было бы заполнить чаши более 1300 крупных футбольных стадионов.

От разрушения парка страдает и туристический бизнес.

Дарио Родригес, менеджер ECODESTINOS: "У нас все еще есть клиенты, потому что мы много лет занимаемся экотуризмом, но количество сотрудников или видов деятельности, сократилось".

В настоящее время под водой находится менее пятой части всей затопляемой площади парка.

Карлос Марласка, Euronews: "Испания должна до 2027 года соблюдать Рамочную директиву ЕС по водным ресурсам, которая призывает к устойчивому использованию водных ресурсов. Это одно из тех мест, где необходимо срочно принять меры для достижения этой цели".

Все эксперты в качестве основной причины сложившейся ситуации указывают на чрезмерную эксплуатацию сельского хозяйства. Сектор утверждает, что сократил потребление воды.

Хесус Посуэло, фермер: "У нас есть виноградники и древесные культуры, и все они с капельным орошением и водоснабжением, которое Гидрографическая конфедерация реки Гвадиана выделяет нам каждый год".

Экологи утверждают, что во избежание наихудших последствий необходимо остановить посевы, использующие подземные водоносные горизонты.

Хосе Мануэль Эрнандес, эколог: "В разгар пандемии коронавируса многие эксперты и ученые говорят, что это всего лишь симптом деградации окружающей среды, поэтому последствия ухудшения экосистем выходят далеко за рамки этого. Но в краткосрочной перспективе, чтобы все понимали, следующим шагом будет нехватка воды для снабжения".

Времени на то, чтобы спасти одно из главных природных сокровищ Пиренейского полуострова, остается все меньше.