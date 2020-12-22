Теракт над Локерби: новый подозреваемый и новые обвинения

32 года спустя как дна шотландской деревней Локерби был взорван лайнер американской "Панамерикэн", генпрокурор Уильям Барр предъявил обвинения возможному третьему фигуранту дела о теракте. В настоящий момент обвиняемый задержан и находится в одной из тюрем Ливии. Этого человека зовут Абу Мохаммад Масуд.

Именно Уильям Барр в ноябре 91-го года предъявлял первые обвинения террористам, взорвавшим лайнер, на борту которого находились двести шестьдесят девять человек.

Уильям Барр, генеральный прокурор США, возглавляющий министерство юстиции, заявил: "Этот прорыв в расследовании, который привел к предъявлению обвинений, стал возможным после того, как правоохранители узнали о задержании в 2016-м году третьего подозреваемого. Этот человек был допрошен в Ливии. Согласно имеющимся в протоколе показаниям, это Масуд изготовил устройство, которым был взорван самолет "Панамерикэн".

В 1999-м году Каддафи согласился выдать двух подозреваемых в теракте, позднее в суде их вина была подтверждена. Оба они - и Абдельбассет Аль-Меграхи и Аль Амин Фимах были приговорены к пожизненному заключению, в связи с тяжелым заболеванием Аль-Меграхи суд Шотландии освободил, и он умер в Ливии.

Виновных в теракте установили в результате прочесывания территории падения самолета, во время поисков был найден кусочек пластика, который в результате длительного расследования и вывел правоохранилелей на террористов