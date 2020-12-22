ФАС России: Booking навязывал гостиницам невыгодные условия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис Booking.com виновным в нарушении закона о защите конкуренции: компания злоупотребила доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг”, - говорится на сайте ФАС. Под каналами имеются в виду мета-поисковики, туристические агентства, агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения.

Как заявляют в ведомстве, условия о паритете приводят к тому, что отели не могут устанавливать цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com, а это ущемляет права как самих гостиниц, так и их клиентов.

В пресс-службе Booking.com изданию РБК сообщили, что компания разочарована решением антимонопольного органа. "Мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте". Это гарантирует, что отели не станут указывать завышенные цены на Booking.com, побуждая клиентов бронировать напрямую через собственные сайты или другие каналы, считают в компании.

В феврале 2019 года общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" пожаловалась Игорю Артемьеву, который в тот момент возглавлял ФАС, на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения, и попросила ведомство проверить деятельность сервиса.

Через полгода ФАС вынесла Booking.com предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями требования о паритете цен. Вскоре “Опора России” подала еще одну жалобу, заявив, что сервис не исполняет требования Федеральной антимонопольной службы.