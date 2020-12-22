Трудные полгода председательства Германии в Евросоюзе

Германия переняла эстафетную палочку страны-председателя Евросоюза от Хорватии 1 июля. На самую могущественную державу континента возлагались больше надежды. ЕС страдает от инфекционной волны, его экономика упала, а амбициозные политические проекты откладывались на будущее.

Тогда широко распространилось мнению, только канцлер Ангела Меркель способна справиться с кризисами такого масштаба и успешно управлять Союзом в течение следующих шести месяцев,.

«Самой важной целью председательства Германии стало создание Восстановительного фонда и принятие бюджета ЕС, - сказал Николай фон Ондарза из Немецкого института международных отношений и безопасности. - И обо всём этом удалось договориться на саммите. Всё остальное было омрачено для Германии трудностями, которые вызвала пандемия".

Меркель и ее союзники в Совете ЕС, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, настаивали на беспрецедентных действиях против коронавируса. Германии пришлось пожертвовать репутацией рачительной страны. И страны-члены согласились коллективно одолжить на рынках деньги, чтобы помочь наиболее пострадавшим и обеспечить дальнейшее развитие хозяйства. Всего в ближайшие несколько лет на это будет собрано 1,8 трлн евро.

«Благодаря председателю Германии, ЕС проявил солидарности в коронавирусном кризисе, - сказала вице-спикер Европарламента Катарина Барли. - Немецко-французское предложение было встречено с огромным облегчением и с чем-то вроде благодарности со стороны многих лидеров ЕС и депутатов. То, как Германия отреагировала на финансовый кризис, было чрезвычайно важно для Европы в целом ».

Борьба с пандемией вытеснила для страны-председателя на второй план такие вопросы, как миграция и климат. Зато в политическую повестку дня снова ворвался давний спор между Западной и Восточной Европой по поводу соблюдения принципов правового государства, соединившись с темой коронавируса. Польша и Венгрия блокировали принятие пакета восстановительных мер. Решение спора удалось отложить после искусного вмешательства той же Меркель. Но немецкий евродепутат читает, что Берлин должен был привлечь к ответственности Варшаву и Будапешт за их вето:

«Они вынудили Европейские парламент и Комиссию искать компромиссный выход, при этом Германия вела дела с венграми и поляками в обычном режиме, - сказал Рейнхард Бутикофер. - Так это не работает. Потому что, если страны-члены снимают с себя обязательства по обеспечению верховенства права, то унитарным институтам, Парламенту и Совету самим будут очень трудно продвигать эту повестку дня ».

Этот спор, возможно, будет урегулирован в ближайшие месяцы Европейским судом. А на первый план выходит задача массовой вакцинации граждан ЕС от коронавируса. В январе начнутся выплаты пострадавшим от пандемии странам. Германия оставит Португалии, своей преемнице на председательском посту, трудные задачи.