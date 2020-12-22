Еврокомиссар Кириакидес: "Спасает не вакцина, а вакцинация"

Евросоюз осуществляет план массовых прививок от коронавируса. После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech, началась доставка её доз из Бельгии в остальные страны-члены ЕС. Первые уколы будут сделаны гражданам 27 декабря. Тем не менее, критики называют этот процесс в Европе слишком медленным, учитываю, что вакцинация началась раньше в США и Великобритании.

На это ответила в интервью Euronews еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес:

"С самого начала мы сказали, что не участвуем в гонке с какой-либо другой страной. Наш общий противник - это вирус. Теперь у нас есть очень разнообразный портфель из шести потенциально успешных вакцин, и сейчас мы ведем переговоры по седьмой. После одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам наша цель - обеспечить, чтобы все государства-члены получили к ней доступ".

Еврокомиссар не стала предполагать, когда Европа может вернуться к нормальной жизни. Кириакидес подчеркнула, что положение не изменится в одночасье, и оно напрямую зависит от количества привитых людей.

"Не вакцины будут спасать жизни, а вакцинация.Я хотела бы попросить граждан поверить в то, что мы хотим обеспечить их безопасной и эффективной вакциной. И они должны принять приглашение на вакцинацию, когда настанет их очередь в их государствах-членах".

Есть ли риск третьей волны после Рождества?

_"Конечно, мы очень обеспокоены тем, к чему может привести слишком быстрое смягчение мер на Рождество и Новый год, мы видели последствия этого в прошлом. Мы не можем позволить себе дальнейшего увеличения числа случаев из-за ослабления мер. Две недели назад каждые 25 секунд гражданин ЕС погибал из-за Covid-19. Это наши граждане. Это их жизни. Это их семьи. И мы должны защищать друг друга, пока у нас не будет привито достаточное количество населения, и мы на деле не выйдем из этой пандемии". _