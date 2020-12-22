Водителей грузовиков, направляющихся из Великобритании во Францию начнут тестировать на коронавирус

Водители грузовиков, направляющиеся из Великобритании во Францию, смогут снова попасть на территорию республики после того, как сдадут тест на коронавирус. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства. Ожидается, что тестирование водителей начнется уже сегодня.

А пока более полутора тысяч грузовых фур ожидают возможности покинуть Великобританию после закрытия тоннеля под Ла-Маншем, и приостановки паромного сообщения между Соединённым королевством и Францией.

Дитрих Гентгес, немецкий водитель, не скрывает возмущения: "Если бы я знал, уезжая из дома в субботу, что застряну здесь и не смогу вернуться, как планировалось, я бы не уехал".

С ним согласен Флориан Катала, водитель из Румынии: "Я ужасно себя чувствую. Я устал. Я разочарован. У меня просто нет слов! Я хочу домой, но никто не может нам помочь, и не понятно, что для этого нужно делать".

После того, как в субботу британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о циркуляции в стране нового, более заразного штамма коронавируса, Франция в воскресенье на 48 часов приостановила прием авиарейсов и прочего пассажирского транспорта. Сотни грузовиков создали пробку на ведущей в Дувр трассе М20, сотни были направлены на временную стоянку на территории закрытого в 2014 году аэропорта Манстон в графстве Кент.