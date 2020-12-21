Пол Маккартни записал альбом на карантине

У одних локдаун, а у Пола Маккартни - "рокдаун". Легендарный экс-"битл" выпустил новый альбом. Он записал его во время весеннего карантина на домашней студии в Сассексе.

Каждый день он работал над песнями, сочинёнными много лет назад. По его собственному признанию, музыкант и не думал, что в итоге получится целая пластинка под названием McCartney III.

Пол Маккартни, британский музыкант:

"Это альбом, который я записал во время локдауна или "рокдауна", как мы его называли. Было и правда здорово создавать, дорабатывать музыкальный материал лишь в своё удовольствие. К тому же, я довёл до ума много треков, написал несколько новых специально для альбома. И в итоге получилось 11 песен".

Новый альбом - третий сольный диск музыканта, придуманный, спетый, сыгранный и записанный им в одиночку. Первый под названием McCartney вышел ещё в 70-м. McCartney II увидел свет 10 лет спустя.

Пол Маккартни**:

**"Я не знал, что с этим делать, и альбом ли это... Но я понял, что играл сам на всех инструментах, как при записи первого McCartney и McCartney II. Выходит, это был номер III этой в трилогии".

Фортепиано, гитара, ударные, тексты и вокал... Сам себе музыкант Пол Маккартни в очередной раз подтвердил статус виртуоза-гения поп-музыки. В новом альбоме 11 песен, но ходят слухи, что за время "рокдауна" он написал в два раза больше.