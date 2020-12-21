"Стрелок из Галле" получил пожизненный срок

К пожизненному заключению без права на досрочное освобождение во вторник приговорил суд в Германии "стрелка из Галле", от рук которого в октябре прошлого года погибли два человека.

28-летний немецкий гражданин Штефан Баллиет признан виновным также по ряду пунктов. В их числе - покушение на убийство десятков людей и разжигание межнациональной розни.

Несколько месяцев назад мужчина сознался, что совершил преступление на почве антисемитизма. Также во время одного из допросов он выразил сожаление, что ему не удалось убить ещё больше людей, особенно мигрантов. Нападавший подчёркивал что в первую очередь хотел убить евреев.

В момент нападения - 9 октября 2019 года - в синагоге отмечался праздник Йом-Кипур. Баллиет бросил в здание бутылки с зажигательной смесью и гранаты, несколько раз выстрелил в дверь. Но прорваться внутрь ему так и не удалось - прихожане успели забаррикадироваться. Жертвами нападения стали проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина, сидевший в кебабной неподалеку.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберге в 15 километрах от Галле. Вскоре был задержан подозреваемый - Штефан Баллиет. В его машине помимо самодельного оружия были найдены четыре килограмма взрывчатки.