Stellantis: Рождение новой автозвезды

Еврокомиссия одобрила слияние французского концерна PSA с итальянско-американским Fiat Chrysler, практически разблокировав таким образом крупнейшую сделку в автомобильном секторе 2020 года. Новая холдинговая компания стоимостью 38 миллиардов долларов получит название Stellantis и станет второй по величине автомобильной группой в Европе после немецкого концерна Volkswagen.

Одним из условий одобрения сделки было обеспечение доступа на конкурентный рынок небольших коммерческих фургонов, что важно для малого и среднего бизнеса в Европе.

"Мы можем одобрить слияние Fiat Chrysler и PSA, потому что их обязательства будут способствовать выходу на рынок и продвижению на нем небольших коммерческих фургонов, - говорится в релизе Еврокомиссии. - На других рынках, где в настоящее время действуют два автопроизводителя, конкуренция после слияния останется активной".

Исследование рынка для разрешения этой сделки продолжалось более полугода. Чтобы снять претензии Брюсселя по рискам чрезмерной концентрации отдельных сЕкторов рынка в руках объединенной корпорации, компании приняли целый пакет обязательств.

Сделка должна быть завершена в начале будущего года. Главой концерна станет гендиректор Peugeot Карлос Таварес.