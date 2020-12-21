Пассажиров и грузы не пускают из Великобритании на континент

Страны Евросоюза пытается выработать единый подход к новому штамму коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. На заседании Совета по кризисному реагированию подчеркнута важность сохранения открытыми границ в Шенгенской зоне. Обсуждалась также репатриация граждан ЕС из Соединённого королевства. Теперь Еврокомиссия готовит ко вторнику рекомендации для стран-членов.

«Мы будем очень тесно координировать свои действия со странами-членами Евросоюза в отношении дальнейших шагов, - сказал министр иностранных дел председательствующей в ЕС Германии Хайко Маас. - Мы планируем меры, которые будут в силе после 31 декабря этого года. Важно, чтобы правила были одиниковыми для всех. Нельзя, чтобы люди обходили запрет на въезд или прилёт в одну из стран, добираясь в неё через другую страну Европейского Союза "

Франция, не пускает пассажиров и грузы с острова на континент. Множество автомобилей и фургонов не могут воспользоваться паромами или тоннелем под Ла-Маншем. Отменяются и авирейсы из Лондона в другие столицы.

Президент Франции с прошлой неделе находится на самоизоляции после того, как у него был наружен коронавирус. Он сказал своему кабинету, что возобновить сообщение с Соединённым Королевством можно будет благодаря тестированию:

«Мы рассматриваем возможность систематического тестирования по прибытии на французскую территорию. Скорее всего, мы попросим показывать отрицательные результаты ПЦР-тестов по прибытии, - сказал Эммануэль Макрон. - Конечно, нам нужно обеспечить возвращение наших граждан на национальную теорриторию. Вчера мы уже рекомендовали им пройти ПЦР-тесты, если они хотят иметь возможность передвигаться ».

Между тем, Европейское агентствов лекарственных средств сообщило об отсутствии доказательств того, что производимые вакцины не будут защищать людей от нового штамма коронавируса. Его уже находят в Нидерландах, Дании и Австралии.