Испания: кто сорвёт большой куш на Рождество?Комментарии
В этом году небывалый ажиотаж у испанцев вызвал тираж национальной рождественской лотерии.
22 декабря в ней будет разыграно 2 млрд 408 млн евро.
В лотерейные киоски по всей стране выстроились длинные очереди из желающих сорвать куш. Люди вынуждены стоять в них часами, при соблюдении социальной дистанции.
В среднем каждый испанец потратит на лотерею от 65 до 100 евро на человека, что примерно на 6-10 евро меньше, чем в прошлом году... но не намного меньше. При этом билетов осталось не так много.
Испанская рождественская лотерея разыгрывается с 19 века. И в этом году, как и в предыдущие, испанцы, затаив дыхание будут ждать объявления счастливых номеров хором из 22 школьников.