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В Москве открылись елочные базары

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 Вероника Доваль
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Елочные базары в Москве
Елочные базары в Москве   -   Авторское право  AP Photo
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Все меньше времени остается до Нового года. В эти дни по всей Москве открылись более 200 елочных базаров, которые будут работать до 31 декабря. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса на торговых точках обязательно ношение масок и перчаток, похоже, это никак не повлияло на снижение продаж елок. Более того, по мнению продавцов, люди сейчас находятся в прекрасном предпраздничном настроении.

"Ну в этом году пооживленнее. И покупатели вообще в отличном настроении. Хотя в этом году, скажем так, пандемия нас из колеи может быть и выбила, но судя по всему, вот по последним дням, видно, что люди очень оптимистично к празднику подходят - в отличном настроении и расположении духа", - говорит этот продавец ёлок.

Что же касается желающих отпраздновать Новый год в московских ресторанах, то они будут работать лишь вечером 31 декабря до 23 часов. Поэтому альтернативой на этот раз, как предрекают эксперты, может стать встреча Нового года по другим часовым поясам.

Видеомонтаж • Глеб Шатуновский