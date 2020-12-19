“Свобода, равенство, бумаги”: мигранты требуют урегулировать их статус

"Нам не нравится, что нас эксплуатируют". Сотни нелегальных мигрантов вышли на акцию в Париже, требуя, чтобы власти срочно урегулировали их статус, выдали им необходимые документы и предоставили жилье. Демонстрация прошла в Международный день мигрантов под лозунгом “Свобода, равенство, бумаги”.

Организаторы акции жалуются на то, что президент страны Эммануэль Макрон не обращает никакого внимания на ситуацию с мигрантами, которые живут в ужасных условиях, иногда прямо на улицах, и не имеют права на пособие по безработице в случае потери дохода. По словам организаторов, во время пандемии многие нелегальные мигранты оказались в еще более тяжелом положении.

Как сообщает агентство AFP, в 20:00 с наступлением комендантского часа участники акции мирно разошлись.

Помимо Парижа, демонстрации были организованы еще в 50 французских городах, в том числе в Лионе, Бордо, Марселе и Страсбурге. Это уже четвертая акция солидарности за нынешний год. Первые три прошли в мае, июне и октябре.