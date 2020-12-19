Гуманоиды-философы и "умные дома" — чем удивляет технологическая выставка в Дубае?

От биоинженерии и редактирования генома до кибербезопасности и 5G. Все эти темы — в центре внимания на 40-ой ежегодной выставке информационных технологий Персидского залива в Дубае. Это единственное крупное технологическое событие в этом году, на форуме можно встретить более 1200 участников из 60 стран.

Эти невероятно реалистичные гуманоиды называются Месмерскими роботами. Их разработала компания Engineered Arts. Они способны реагировать на малейшие движения и даже настроение, а потому у них невероятные способности к общению.

— Я робот.

— И какая у тебя цель? Для чего ты существуешь? — спрашивает корреспондент Euronews Джеймс О'Хэгэн.

— Это очень глубокий философский вопрос, Джеймс. А ты для чего существуешь?

На выставку приехали всемирно известные эксперты по кибербезопасности. Знаменитый хакер Паблос Холман помогал строить космические корабли, изобрел аппарат для борьбы с ураганами и разработал криптовалюту в 1990-ые годы.

— Экономическая ценность — в корпорациях и компьютерах, которыми они управляют. Это поле битвы будущего. Мы живем в мире, где идет полномасштабная экономическая и кибернетическая война. Я не пытаюсь вас запугать, я просто говорю, что это реальность. Ты проиграешь, если не будешь действовать.

— Увеличилось число людей, которые остались дома, не зная, как заработать законными или незаконными путями. Мошенники активизируются, можно сказать — повышают ставки и становятся все более и более креативными. Социальная инженерия, фишинг, прицельные попытки обмануть пользователей — таких примеров стало довольного много. Растет число случаев вымогательств, и защищать предприятие становится все труднее, если компания разбросана по всему миру и все используют VPN. Стало гораздо меньше личного взаимодействия, общения и централизованного управления, потому что в самом центре больше никого нет. Мы называем это границей. Так вот сейчас границы компании почти исчезли, — говорит Брайан Сили, "этичный хакер", спикер, писатель.

Пандемия привела к беспрецедентному внедрению новых технологий. Предметом пристального внимания на выставке в этом году стали инновации в области здравоохранения.

— Увеличилось количество телемедицинских услуг. Раньше люди ездили в больницы, записывались на прием к врачам. Но сейчас они не могли никуда поехать из-за локдаунов, поэтому они пользовались этой технологией. Ситуация изменилась, и люди адаптируются к ней, — рассказывает глава компании Chil AI Lab Group Шамим Набуума Калилса.

— Это решение, которое позволяет следить за здоровьем в домашних условиях. Платформа собирает данные с различных датчиков по всему дому и взаимодействует с некоторыми из наших самых инновационных решений, например, в сфере телемедицины. Вот глюкометр. Он измеряет уровень сахара в крови, а затем в режиме реального времени передает данные на приборную панель. Вот пульсоксиметр, который определяет уровень насыщения крови кислородом. Эти показатели имеют особое значение во время пандемии. Все это интегрировано в электронную систему медицинской документации больницы. Полученная информация дает подсказку врачу, который может увидеть, что у пациента нерегулярный сердечный ритм, и тогда медик может пригласить этого человека на прием или, возможно, направить к нему скорую помощь, — рассказывает клинический стратег компании Etisalat Пратек Сардана.

Некоторые инновации могут спасти жизни... Но некоторые ни в коем случае не должны оказаться не в тех руках.

— Меня беспокоит то, как люди принимают решения. Мы сами решаем, что нас волнует, какой мир мы хотим построить, и эти технологии могут помочь нам создать такое будущее. Мы должны определить наши ценности. Что нас волнует? Какой мир мы пытаемся создать и какие технологии могут помочь нам достичь этого? — добавляет хакер Паблос Холман.