Дубай стремится в лидеры исламской экономики

Оборот исламской экономики без учета финансового сектора - без малого 2 триллиона евро. Один из ее важных игроков, Дубай надеется стать региональным экономическим хабом. Мы встречаемся с лидерами бизнеса, дистрибьютором продуктов халяль и дизайнером одежды.

По последним исследованиям, Объединенные Арабские Эмираты занимают третье место по уровню развития экономики исламского мира - после Малайзии и Саудовской Аравии. Региональная культура требует, чтобы компании и финансовые структуры действовали в соответствии со священными текстами и заповедями ислама.

В структуре исламской экономики выделяют финансовый сектор, в который в прошлом году было инвестировано без малого 2,5 триллиона евро, и нефинансовые отрасли. Их в прошлом году поддержали 2 миллиарда мусульман, обеспечившие суммарные инвестиции в почти 2 триллиона евро.

Питание халяль, ежедневная мода и коммуникации - вот первые и основные статьи расходов.

Дубай стремится стать региональной финансовой столицей. Для этого в 2013 году здесь был запущен профильный институт - Дубайский центр развития исламской экономики.

Абдулла Мохаммед Аль Авар, директор ведомства, рассказывает: "Это недавнее исследование - важный источник информации. В нем указаны основные инвестиции, сделанные в разные отрасли исламской экономики, дана оценка потребительских расходов на продукты и услуги, включенные в исламскую экономику. Таким образом, это очень интересный источник данных для компаний, а также для властей, он помогает понимать тенденции".

Согласно отчету TechSci Research за 2018 год, оборот рынка продукции халяль в стране, как ожидается, превысит отметку в 4,6 миллиардов евро к 2022 году. Увеличение численности мусульманского населения, рост доходов, активизация электронной торговли - в числе факторов, стимулирующих спрос. Его поддерживает и растущее признание продукции халяль немусульманами.

Вахид Кандил возглавляет компанию которая соблюдает исламские стандарты качества для поставляемых продуктов и напитков: "Мы доставляем нашу продукцию в разные рестораны, в том числе и самые высококлассные. Там большинство клиентов, ну, или часть клиентуры не исповедуют ислам. Для них халяль не является обязательным условием, но мы можем обеспечить их этими продуктами".

Дубай - город с относительно молодым, динамично растущим мусульманским населением, которое подтверждает свою приверженность исламским стандартам на рынке продуктов, в секторе банковских и финансовых услуг, а также в отрасли товаров народного потребления и медобслуживания.

Амаль Мурад - молодой дизайнер. Женщина рассказывает: "У меня много заказов от самых разных людей, и от мусульман из Европы, и от не мусульман, друзей, которым нравится носить мои модели, причем не только во время поездок на Ближний Восток, но и дома".

Специалисты уже сегодня анализируют, как исламские предприятия и финансовые институты выйдут из пандемии. По оценкам авторов доклада "Состояние глобальной исламской экономики" в 2021 году , ВВП и занятость в регионе восстановятся и достигнут уровня, предшествующего санитарному кризису.

Эксперты прогнозируют, что страны с развитой экономикой, пострадавшие в кризис больше других, оправятся первыми и опередят государства третьего мира.

"Сегодня Дубай - мировой лидер по стоимости облигаций. Исламские облигации котируются на рынке. Они - важный источник финансирования многих инициатив, которые помогут восстановлению", - рассказывает Аль Авар.

Объем глобальной исламской экономики оценивается в 2 с лишним триллиона долларов. Дубай - важная часть этого гигантского, не перестающего расширяться пазла.