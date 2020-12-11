Дубай - адрес лучших блокбастеров

Action, Star Trek, Mission Impossible - вот неполный перечень блокбастеров, которые снимались в Дубае местной продюсерской группой Filmworks. Ее руководство говорит о стремительном технологическом рывке в последние 2 десятилетия.

Джули Смит, руководитель компании, вспоминает: "Мы открыли наш бизнес в 1998 году, в то время в стране не было очень большого числа международных заказов. Со временем все изменилось, мы стали привлекать более крупных режиссеров. А в 2004 году сняли свой первый полнометражный фильм, это была "Сириана". Наш сектор совершил большой рывок вперед, он рос так же быстро, как и Дубай в целом, на бешеной скорости".

Сегодня мировой оборот сектора - без малого 3 миллиарда евро, а экономике Дубая международное кинопроизводство приносит 420 миллионов евро. Комиссия по кино и телевидению поощряет производство иностранных фильмов в Дубае. Ее глава Джамаль аль-Шариф объясняет, почему город становится популярным местом для кинематографистов: "Мы должны как можно эффективнее управлять кинопроизводством, помогать компаниям снижать издержки. Наша комиссия как раз этим и занимается. Мы сотрудничали со многими проектами, позволяя добиться сокращения издержек на 40-50%. Любое производство сегодня приносит пользу экономике. Мы обеспечиваем валовую добавленную стоимость. Возьмем Star Trek, один из крупнейших голливудских фильмов, снятых в Дубае. Мы подсчитали, что по линии этого проекта в городебыли потраченыболее 30 миллионов долларов".

В Дубае делают ставку не только на картины с большим бюджетом. Режиссер Файзал Хашми получил международное признание за свои короткометражные фильмы. Он рассказывает: "Многие фильмы, которые я снимаю - из разряда ужасов и триллеров. Они очень хорошо воспринимаются за рубежом, было здорово представлять их на фестивалях в Европе и США, люди говорили, что хотят их посмотреть, просто из любопытства: как выглядит "ужастик" из этого региона? Было невероятно интересно показать их остальному миру".

В Дубае поддерживают и таланты нового поколения. 10-летняя Ив Петерсен только что прошла прослушивание на роль в картине с международной звездой Беном Аффлеком. Она делится впечатлениями: "Это так весело, совсем как на съёмках. Надеюсь, что получу роль и продолжу участвовать в отборе для больших кинопроектов".

Оптимизм девочки поддерживается стремительным ростом дубайского кинопроизводства с привлечением в регион лучших профессионалов.