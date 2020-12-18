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Бизнес

В США заявили, что кибератака представляет серьезную угрозу для федерального правительства

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 Ирина Александрова и AP, AFP
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В США заявили, что кибератака представляет серьезную угрозу для федерального правительства
Авторское право  AP Photo
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Американские лидеры обеспокоены хакерскими атаками, которые затронули федеральные агентства, включая министерство энергетики, министерство финансов и министерство торговли. Среди пострадавших оказалась и американская компания Microsoft, крупный производитель программного обеспечения. Киберподразделение Министерства внутренней безопасности заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства, властей штатов, муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.

Тревогу по поводу вторжения в компьютерные системы США выразил избранный президент Джо Байден, который обещал сделать кибербезопасность приоритетом своей политики.

Новости о хакерской атаке, в которой подозревают Россию, появились в минувшие выходные. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности России к подобным компьютерным взломам.

Одиннадцатого декабря Европейское агентство лекарственных средств заявило о том, что также подверглось кибератаке.