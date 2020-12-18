Снежный шторм обрушился на США. В 18 округах штата Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение. Всего за несколько последних часов здесь произошло более 9 тысяч аварий на электросетях и около 600 ДТП. В городе Олбани грузовик сбил снегоход, его водитель скончался. Власти призывают людей не садиться без надобности за руль.

При этом сами жители северо-востока страны достают санки и радуются по-настоящему рождественской погоде: Нью-Йорк оказался под метровым слоем снега, в Центральном парке его выпало почти в два раза больше, чем за всю прошлую зиму.

Тем временем, в Массачусетсе снегоуборочная техника с последствиями непогоды не справляется. Из-за пандемии коронавируса ей просто некому управлять, сетуют местные власти. Каждый десятый водитель на больничном.