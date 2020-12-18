Sony изъяла из магазинов игру Cyberpunk 2077

Компания Sony заявила в пятницу, что снимает разрекламированную игру Cyberpunk 2077 из магазинов PlayStation по всему миру, сославшись на стермление "обеспечить выскоий уровень удовлетворения потребителей" после жалоб на ошибки, проблемы совместимости и даже риски для здоровья.

Один из самых ожидаемых геймерами ролевой экшн разрабатывался польской студией CD Projekt RED, известной видеоиграми серии "Ведьмак". Но после того, как появилась возможность его испробовать, стали поступать сигналы о сбоях - один из геймеров даже пожаловался на эпилептический припадок, вызванный, по его словам, игрой. Те, кто только собирался приборести Cyberpunk 2077, разочарованы:

"Я играл во многие другие их игры раньше и не мог дождаться, чтобы попробовать эту. Её выпуск ведь ещё и многократно откладывался, и каждый раз, когда это происходило, ажиотаж всё нарастал и нарастал".

Ссылки на проект в магазинах PlayStation уже не работают. В Sony говорят,что Cyberpunk 2077 убрали лишь временно и обещают вернуть после того, как разработчики её подправят. А пока всем желающим предлоджили вернуть потраченные на игру деньги.