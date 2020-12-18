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мир

"Такое в жизни человека происходит один раз"

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 Марфа Васильева
За неделю до "великого соединения", вид из парка Шенандоа (США)
За неделю до "великого соединения", вид из парка Шенандоа (США)   -   Авторское право  Bill Ingalls/(NASA/Bill Ingalls) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
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21 декабря астрономов и просто любителей звёздного неба ждёт редчайшее явление - "великое соединение" Сатурна и Юпитера. В этом году оно совпадает с зимним солнцестоянием.

В последний раз этот астрономический феномен наблюдался с Земли 794 года назад, сообщили в пятницу в Московском планетарии, то есть 4 марта 1226 года, причём утром. На этот раз, добавляют от себя астрологи, слияние произойдёт вечером и будет отмечено уникальным нумерологическим смыслом: 21.12.2020 в 21:21.

В понедельник два газовых гиганта Солнечной системы, которые начали сближаться еще летом, будет разделять всего 6 угловых минут (1/5 часть диска Луны). С Земли их можно будет увидеть невооруженным глазом: Сатурн и Юпитер должны напоминать яркую двойную звезду. Некоторые астрономы не исключают, что в библейском сказании о Вифлеемской звезде речь идёт именно о слиянии двух планет.

Юпитер - самая большая планета Солнечной системы диаметром 143 000 километров и вторая по яркости после Венеры, сближается с Сатурном примерно раз в 20 лет. Но максимальное соседство двух гигантов, как на этот раз, случается раз в несколько веков. "Думаю, будет справедливо сказать, что такое событие может произойти только раз в жизни человека, оно помогает осознать, что именно следует называть редким или особенным", - подчёркивает Дэвид Вейнтрауб, профессор астрономии Вандербильтского университета (США).

Астрономы обещают, что даже при помощи любительского телескопа можно будет увидеть не только сблизившиеся планеты, но и некоторые их спутники. Лучше всего их можно будет разглядеть сразу после захода Солнца, если позволит погода. Ну а если она не позволит сделать это 21 декабря, то повторить попытку можно позже: Юпитер и Сатурн будут находиться на близком расстоянии еще несколько дней.

Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/AP
Сентябрьский снимок Юпитера с помощью телескопа "Хаббл"Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/AP

Суть этого астрономического явления, объясняют эксперты, в разной скорости обращения планет вокруг Солнца: Юпитеру нужно около 12 лет, Сатурну более 29-ти. Каждые 20 лет с Земли кажется, что планеты сближаются. На самом деле они очень далеки друг от друга и от Земли: например, Сатурн 21 декабря будет примерно в два раза дальше от нашей планеты, чем Юпитер, а именно: на расстоянии в 1,6 млрд километров, по данным Немецкого аэрокосмического центра (DLR).

Специалисты называют соединение двух планет "звездой солнцестояния", поскольку оно имеет место 21 декабря. Световой день в Москве и средних широтах в понедельник будет самым коротким и составит всего лишь семь часов. Следовательно, протяженность ночи после наступления сумерек и до рассвета 22 декабря окажется самой длинной в году. Следующее сближение - 15 марта 2080 года.