Кому вручать премии "Оскар"?

Из-за пандемии претерпел изменения график предстоящего оскаровского сезона. Отбор претендентов на престижную награду пройдет в начале февраля. Шорт-листы в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля. Номинанты будут объявлены 15 марта. Кому достанется главный "Оскар"? В прошлом году триумфаторм стал южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Звучат мнения, что в этом году фильмов было снято не так много.

Журналист и кинокритик Линдси Бар говорит: "Очень сложно знать заранее, что будет происходить с "Оскарами". Пока проведение церемонии перенесли с февраля на конец апреля, поэтому фильмы, которые выйдут до конца февраля, могут попасть в шорт-лист, обычно для этого релиз должен состояться до конца календарного года".

Премьеры многих картин прошли не в кинотеатрах, а на стриминговых платформах. Пока одним из фаворитов кинокритики называют биографическую драму "Манк" Дэвида Финчера. Награда за лучший фильм может достаться и "Земле кочевников" Хлои Чжао. Этот художественный фильм получил золотого льва на Венецианском кинофестивале.

Церемонию вручения кинопремии "Оскар" продюсирует американский режиссер Стивен Содерберг. В американской киноакадемии отмечают, что предстоящее шоу — идеальный повод для инноваций и переосмысления возможностей.