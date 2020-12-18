Умер исполнитель роли Бобы Фетта Джереми Буллок

В Лондоне на 76 году жизни умер Джереми Буллок. В течение последних лет актер страдал от болезни Паркинсона. Зрителям он в первую очередь запомнился по роли охотника за головами Бобы Фетта в оригинальной трилогии "Звездные войны".

По задумке Джорджа Лукаса, этот второстепенный персонаж должен был произнести на экране всего пяти реплик, но он так полюбился фанатам киносаги, что в десятках стран были созданы фан-клубы таинственного мандалорца, ему посвящались романы и комиксы.

Среди других работ Буллока - роли в фильме о Джеймсе Бонде "Осьминожка" и в сериале "Доктор Кто".

В конце ноября в Великобритании также умер сыгравший в "Звездных войнах" Дарта Вейдера Дэвид Проуз.