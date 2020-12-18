Завершилась реставрация мавзолея Августа

Реставрационные работы завершились в одном из знаковых археологических памятников Рима — мавзолее Августа, усыпальнице первого императора Древнего Рима.

К марту, когда планируется открыть мавзолей для посещений, должно закончиться обустройство площади перед ним. Весь проект обошелся в сумму более 8 млн евро, большая часть которой поступила из частных источников. В одном из зданий комплекса в 2022 году должен открыться отель.

Руководитель департамента культурного наследия Рима Мария Виттория Марини Кларелли говорит:

"В марте и апреле экскурсии будут посвящены реставрации этого места. В частности, можно будет увидеть сводчатые конструкции — это странные на первый взгляд полукруглые и трапециевидные комнаты, которые были заполнены землей. Они были частью невидимой структуры, которая вновь появились во время реставрации. Они были заметны во времена использования мавзолея в качестве арены. Сегодня этими комнаты можно вновь пользоваться и они станут частью музея".

Весь будущий год вход для жителей итальянской столицы будет бесплатным. Экскурсии можно заказывать с 21 декабря на специальном сайте. Реставрационные работы шли с 2007 года, а открытие мавзолея несколько раз откладывалось. С 1930-х годов мавзолей был фактически закрыт.

Восстановлена внешняя часть, которая впервые позволяет совершить полный маршрут осмотра мавзолея, точнее того, что от него осталось — в Средние века в руинах был разбит сад, а когда он оказался заброшен, там устроили амфитеатр, в котором начали проводить корриды.