"Позитивный" Макрон: президент Франции заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон стал положительный тест на коронавирус. Как сообщает в четверг пресс-служба Елисейского дворца, глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней, как и премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава Нацсобрания Ришар Ферран, как контактировавшие с зараженным.

"У президента республики было диагностировано заболевание COVID-19. В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", - говорится в коммюнике.

Ранее ряд представителей высшего руководства Франции также сообщали, что заразились коронавирусом. Накануне французский лидер встречался с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, а также принимал участие в совете министров.