Путин: «за Навальным нужно присматривать, а не травить»

На ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. И в частности прокомментировал материал, опубликованный рядом западных СМИ, на тему отравления Алексея Навального. Путин фактически подтвердил, что Навальный находился под оперативным наблюдением спецслужб (так как он подозревается в сотрудничестве со спецслужбами США), но подчеркнул, что из этого не следует, что они собирались его отравить:

«Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее. Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца. А так… Жена [Навального] обратилась ко мне — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду».

Пресс-конференция длилась в общей сложности более четырех с половиной часа. Большинство вопросов были заданы региональными журналистами. Много вопросов касалось социально-экономической ситуации в стране на фоне пандемии. Но были и вопросы по международной повестке, в частности о ситуации в Карабахе, Белоруссии, Украине и Молдавии. Путин выразил надежду на улучшение отношений с США при новой администрации и что она «с уважением отнесется к интересам Евросоюза и не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока — 2"».