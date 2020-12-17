Роберт Левандовский признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Польский нападающий немецкой "Баварии" Роберт Левандовский назван лучшим игроком года по версии ФИФА. В борьбе за почетный трофей 32-летний Левандовский обошел португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые до этого года разыгрывали звание лучшего футболиста планеты и по версии ФИФА, и по версии France Football почти исключительно между собой.

Однако в этом году у них не нашлось аргументов против баварской голевой машины, который забил 55 голов, в том числе 15 - в Лиге чемпионов и помог своей команде завоевать аж пять трофеев - бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов, а также суперкубки Германии и УЕФА.

Лучшим тренером года по версии ФИФА второй год подряд назван немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Среди женщин-футболисток лучшей была признана защитница "Манчестер Сити" Люси Бронз.