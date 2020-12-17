Венгерского евродепутата осудили за ссылку на гестапо

Видный депутат Европарламента из Венгрии Тамаш Дойч подвергся порицанию со стороны собственной политической фракции. Это произошло после того, как он оскорбил председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера.

В конце ноября Дойч сказал в передаче венгерского телевидения, что этот немец прибегает к языку полиции нацистской Германии, когда требует от Венгрии соблюдения принципов правового государства:

"Я хочу отреагировать на заявление Манфреда Вебера, не оскорбляя никого из присутствующих здесь. Он говорит, что если вам нечего скрывать, то не бойтесь. Я хорошо помню, что гестапо и коммунистическая тайная полиция использовали те же самые слова: если тебе нечего скрывать, не бойся. "

Дойч дважды извинился перед Вебером. Но для многих народников этот скандал стал ещё одной причиной требовать наказания венгерской правящей партии. Польский евродепутат напомнил о недавнем сексуальном скандале с другим членом Европарламента от «Фидес», Йожефом Сайером:

«Я лично ничего не имею против людей, которые устраивают гей-оргии или употребляют наркотики в свободное время, - сказал Радек Сикорский. - Но мы устали от лицемерия тех, кто выдаёт себя за христианских демократов, от разговоров о политической семье и от этой двойной жизни ».

Другой депутат от Европейской народной партии, из Финляндии, призвал к исключению партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» за ущемление в Венгрии демократии и свободы. Он также отверг извинения Дойча.

"Это трагический фарс, - сказал Петри Сарвамаа. - Мы не должны играть с подобными вещами, когда на карту поставлена ​​европейская демократия. Я к этому отношусь на 100% серьезно. На карту поставлена ​​демократия в Европе, никак не меньше. Все эти люди играют в бесконечную игру, в которой, очевидно, единственная цель – это сделать нас слабее ».

Европейская народная партия заявила, что примет решение о продолжении членства в своих рядах партии «Фидес» после того, как закончится коронавирусный кризис.