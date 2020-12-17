Европейский суд обязывает Венгрию предоставлять убежище

Европейский суд признал политику Венгрии по предоставлению убежища нарушающей закон Евроюсоюза. Судьи в Люксембурге заявили, что Будапешт не имел права отказывать иностранцам в защите и гостеприимстве и помещать их транзитные лагеря.

Венгрия утверждала, что миграционный кризис 2015 года позволил ей игнорировать правила ЕС о предоставлении убежища. Этот довод был отклонён.

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц сказал, что готовит строгое письмо:

«Комиссия напишет венгерским властям, чтобы обеспечить полное соблюдение ими правил. Должно выполняться решение суда, в том числе, о доступе прибывающих в Венгрию людей к надлежащим процедурам предоставления убежища».

В ответ на решение суда министр юстиции Венгрии заявила, что оно бесцельно. Юдит Варга сама написала с некоторым вызовом:

«Мы продолжим защищать границы Венгрии и Европы и сделаем все возможное, чтобы предотвратить формирование международных миграционных коридоров».

Правительство Виктора Орбана отказалось принимать свою долю беженцев, распеделяемых по Евросоюзу. Будапешт регулярно конфликтует с Брюсселем из-за миграционной политики, и решение четверга – последний тому пример.

В мае высшая судебная инстанция ЕС постановила, что Венгрия незаконно удерживала лиц, желающих получить убежище, в лагере на границе с Сербией, в условиях, напоминающих тюремные.