COVID-19: впереди - тревожное Рождество

С четверга в Дании начал действовать локдаун, ограничительные меры вводятся в три этапа - вначале закрыли все торговые центры, в понедельник, 21-го декабря, закроются парикмахерские, салоны красоты, автошколы, а с 25 декабря замки на дверях будут повсюду, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Карантин продлится до 3-го января.

В Германии за сутки выявили около 27 тысяч новых инфицированных и зарегистрировали почти 700 летальных исходов от COVID-19. Работают лишь те магазины, что продают еду и товары первой необходимости.

В конце следующей недели - главные европейские праздники - сочельник и Рождество, предполагающие традиционный семейный многолюдный сбор. ВОЗ призывает в этой связи соблюдать максимальные меры предосторожности, включая в том числе и ношение маски, и постоянное проветривание помещения.

Лондон - закрытый город. На эту непопулярную меру кабинет министров пошел, чтобы максимально ограничить возможность заражения. Власти повторяют, что безответственное поведение в праздники может обернуться еще большим количеством жертв эпидемии.

В Европе Британия остается самой пострадавшей от коронавируса страной.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, выступая на брифинге, сменил тон, обратившись к нации: "Мы просим вас всех, пожалуйста, дважды подумайте над тем, с кем и как вы будете проводить праздники. Чем меньше людей за столом, тем безопаснее будет Рождество, чем короче время, проведенное с другими, тем меньше тяжелых последствий для здоровья. Мы надеемся на ваше чувство долга, на вашу ответственность перед вашими близкими".

Европа, остающаяся самым зараженным регионом мира, смотрит на приближающиеся праздники с тревогой: стационары, несмотря на то, что нагрузка на них уменьшилась, все равно работают в очень напряженном режиме, особенно это касается отделений реанимации и интенсивной терапии.