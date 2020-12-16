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Брюссельское бюро

Премия Европарламента имени Сахарова у Тихановской

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 Joanna Gill
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Премия Европарламента имени Сахарова у Тихановской
Авторское право  JOHN THYS/AFP or licensors
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Обладателем премии Европарламента 2020 года "за свободу мысли" стало белорусское оппозиционное движение. Его лидер Светлана Тихановская, которая была вынуждена покинуть свою страну, приняла награду имени Андрея Сахарова в Брюсселе. Она и обязалась и дальше бороться за права человека и демократию:

«Вокруг нас была выстроена невидимая стена страха, но в этом году всё изменилось, - сказала лауреат. - Вместе мы верили, что эту стену страха можно разрушить кирпич за кирпичом". '

Тихановская призвала Европу быть смелее в своих действиях. В ноябре лидеры ЕС согласились ввести санкции в отношении 59 официальных лиц, включая Александра Лукашенко, за то, что они устроили подавление протестов.

Политические демонстрации стали проводиться в Белоруссии после президентских выборов в августе. Лукашенко заявил о своём переизбрании, но его критики объявили голосование сфальсифицированным.