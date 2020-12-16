Грязный воздух признан убийцей

Загрязнение воздуха стало одной из причин смерти 9-летней жительницы Лондона в 2013 г. К такому заключению пришел коронер – следователь, уполномоченный проводить проверку причин подозрительной смерти. Он нашел достаточно свидетельств в того, что между 2010 и 2013 гг. Элла Аду-Кисси-Дебра, будучи больной бронхиальной астмой, дышала воздухом с повышенным содержанием диоксида азота и сажи. Непосредственной причиной смерти девочки стала остановка сердца, вызванная приступом удушья.

«Я думаю, это решение важно для других страдающих детей, – прокомментировала решение коронера мать Эллы Розамунд Аду-Кисси-Дебра. – Моя дочь спрашивала, есть ли у кого-нибудь такая же тяжелая астма как у ней. В то время таких случаев мы не знали. Следствием этого заключения должен стать новый закон о чистом воздухе и принятие серьезных решений всеми правительствами, а не только британским».

«Хотел бы я быть в праве сказать вам через год или два, что каждый раз, когда я вхожу в клинику или больницу, я могу прочитать информацию о вреде грязного воздуха, так же как сейчас можно узнать там об опасности диабета, курения и ожирения», – сказал после окончания слушаний эксперт по загрязнению воздуха Стивен Холгейт.

Ожидается, что решение коронера по этому дела станет прецедентным, что позволит пострадавшим подавать иски о возмещении морального ущерба в отношении органов власти. На протяжении нескольких последних лет британское правительство не выполняло нормы ЕС по уровню атмосферного загрязнения. Эти нормы останутся в силе в Великобритании и после «брексита».