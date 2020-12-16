В Германии зафиксирован максимальный показатель смертности от COVID-19 за сутки

Для жителей Германии это был последний шоппинг до жесткого локдауна. Новые санитарные меры, направленные на снижение темпов распространения коронавируса, вступили в силу. В стране открыты только магазины, торгующие жизненно необходимыми товарами. Закрыты школы и детские сады. Карантин будет действовать до по меньшей мере до 10 января.

Решение было принято в минувшее воскресенье канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министрами федеральных земель на фоне тяжелой эпидемической ситуации. За сутки в Германии зафиксировано 27 728 случаев заражения. За тот же период времени число умерших пациентов от COVID-19 увеличилось на 952 - это максимум за весь период пандемии.

Отделения интенсивной терапии только в клиниках Берлина заполнены почти на 90%, причем доля пациентов с COVID-19 составляет почти треть.

В Германии создано 440 центров вакцинации, в том числе на территории пустующих ангаров и в торговых залах. Министр здравоохранения Йенс Шпан настаивает на скорейшем одобрении новой вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским производителем лекарств Pfizer. Вопрос будет рассмотрен Европейским агентством по лекарственным средствам 21 декабря.