Обновлённая стратегия кибербезопасности Евросоюза

Европейский Союз хочет лучше защищать себя от нападений хакеров, взломов враждебными государствами и вредного влияния интернета. И с этой целью Европейская комиссия обновила свою стратегию кибербезопасности. Её представил в Брюсселе комиссар, ответственный за сохранение европейского образа жизни:

«Мы наблюдаем систематические атаки на нашу инфраструктуру здравоохранения, на критически важные функции Европейского Союза, на наши учреждения, - сказал Маргаритис Схинас. – По-моему, наши люди всё больше осознают, что это новое поле опасности, что угрозы исходят с меняющегося ландшафта. "

Только на прошлой неделе серьезной кибератаке подверглось Европейское агентство лекарственных средств, которое выдает разрешение на использование вакцин против коронавируса.

Теперь Брюссель намерен больше помогать в обеспечении онлайн-безопасности малому бизнесу, частным и публичным сетям. Еврокомиссия обещает лучше реагировать на кризисные ситуации, когда взлом всё же происходит. С этой целью она предлагает дополнить Директиву по сетевым и информационным системам 2016 года, которая позволяет выявлять и наказывать нарушителей. Стратегию приветствует представитель Европейской ассоциации операторов телекоммуникации:

«В сферу действия этих новых правил входит множество секторов – промышленное производство, базы данных, облачные сервисы, подключения через Zoom, правительственные ИТ-системы, - говорит Алессандро Гропелли. - Только подумайте, насколько они важны в наши дни, когда мы говорим о вакцинах, приложениях для отслеживании контактов и так далее. Общественность об этом всй более осведомлена, а это ключевой факт».

Прежде чем вступит в силу, новые предложения по кибербезопасности должны быть рассмотрены правительствами стран ЕС и утверждены Европейским парламентом.