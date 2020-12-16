Общие деньги на страже общих ценностей ЕС

Европарламент разрешил увязать финансирование стран-членов ЕС с соблюдением ими принципов правового государства. Новый механизм позволит сокращать или прекращать выплаты из бюджета ЕС тем правительствам, которые допускают отступление от демократии и нецелевое использование государственных средств.

Теперь евродепутаты будут пристальнее следить за странами, которые пренебрегают общими ценностями. Немецкая "зелёная" подозревает в этом восточноевропейцев:

«В последние недели мы стали свидетелями печального обструкционистского шоу, устроенного властями Венгрии и Польши, - сказала Ска Келлер. Они хотели взять в заложники Фонд восстановления после пандемии в своих антидемократических целях. Г-н Орбан и г-н Качиньский, вы не служите ни своим гражданам, ни нашему общему европейскому будущему ».

Она имела в виду вето, использованное Польшей и Венгрией в знак протеста против угроз лишить их доступа к средствам ЕС. На саммите на прошлой неделе они добились отсрочки решения спора с другими странами: санкции не будут применяться до тех пор, пока новый механизм не будет одобрен Европейским судом.

По словам финского евродепутата, общие деньги теперь будут на страже общих ценностей:

«Внезапно усиливается контроль за деньгами наших налогоплательщиков, - сказал Петри Сарвамаа. – Правительство Венгрии сможет быть их лишено за нарушение верховенства права».

Европарламент также готовит резолюцию с призывом привести в готовность механизма верховенства права до 1 января. Венгрия и Польша уже не смогут заблокировать бюджет ЕС и восстановительный фонд, которые утверждены лидарами ЕС.

В среду депутаты окончательно одобрили семилетний финансовый план ЕС, который будет выполняться с начала нового года.