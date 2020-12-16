Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова. Оглашение лауреатов состоялось еще в октябре.

После арестов ряда политических противников президента Александра Лукашенко на передовой избирательной кампании в Беларуси оказались три женщины - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

После выборов под давлением властей Тихановская и Цепкало были вынуждены уехать из страны, а Колесникова отказалась от иммиграции, порвав на белорусско-украинской границе свой паспорт. Сейчас она находится в СИЗО по обвинению в "попытке нанесения вреда национальной безопасности Беларуси".

В августе белорусская оппозиция по инициативе Светланы Тихановской создала Координационный совет "с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь".

Премия в области прав человека была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь российского физика-ядерщика и диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внёсшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". Кроме белорусской оппозиции, в шорт-лист попали группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосула Наджиб Михаэль Мусса.

Премия составляет 50 тысяч евро. В 2019 году премию получил китайский экономист уйгурского происхождения Ильхам Тохти "за усилия в развитии взаимопонимания между китайцами и уйгурами".