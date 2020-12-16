250 лет назад в Бонне родился Людвиг ван Бетховен - композитор, чье творчество стало вершиной венской классической школы музыки и заложило основу музыкального романтизма. В Германии и Австрии к этой круглой дате готовились несколько лет, задумывая провести многолюдные конференции и концерты. Пандемия коронавируса вынудила отказаться от большей части мероприятий или перевести их в онлайн-формат.

Дом-музей Бетховена в Бонне подготовил для посетителей совершенно новую экспозицию, о которой рассказала его пресс-секретарь Урсула Тиммер-Фонтани:

«Мы изменили дизайн и полностью переделали всё здание, всю постоянную выставку. Теперь она организована не в хронологическом порядке, а тематическом. Каждый зал посвящен своей теме».

Посетить боннскую экспозицию можно и не выходя из дома. Дом-музей Бетховена совместно с сервисом Google Arts&Culture подготовили онлайн-тур, состоящий из 25 виртуальных экскурсий, в ходе которых можно познакомиться с 5 стами экспонатами.

Но день рождения Бетховена нельзя отметить без его музыки. Главное событие юбилея – это BeethovenNacht, онлайн концерт, на котором будет исполнена «Ода радости» из 9-й симфонии в обработке Квинси Джонса.