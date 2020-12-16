В Дубай на пенсию

В Дубае впервые ввели специальные визы для пенсионеров. Мы узнаем, что это значит для местной экономики, и встретимся с людьми, которые рассматривают возможность пребывания в Дубае на длительный срок.

Дубай имеет давнюю традицию принимать иностранцев. Но в последние годы все больше приезжих предпочитают селиться здесь на долгосрочной основе. В ответ власти ОАЭ в 2018 году одобрили закон о введении пятилетней возобновляемой визы для пенсионеров, он вступил в силу в прошлом году.

Юрист Майкл Кортбави комментирует: "Город перестает быть местом, куда ты приезжаешь работать, а потом выводишь деньги и уезжаешь. Теперь здесь можешь инвестировать, можно встретить пенсию, можно строить долгосрочные планы. Это меняет мотивацию приезжающих".

По оценкам Организации Объединенных Наций, в прошлом году в Эмираты прибыло больше иностранных граждан, чем во Францию или Канаду. Желающие получить визы пенсионеры должны соответствовать одному из четырех критериев:

иметь ежемесячный доход в размере 4600 евро и больше

или сбережения начиная с 230 тысяч евро

или недвижимость стоимостью почти в полмиллиона евро

возможно сочетание факторов - наличие сбережений и имущество на общую сумму в 460 тысяч евро.

Изначально этот визовый режим предназначался для живущих в Дубае иностранцев, теперь его распространят на людей всего мира, желающих провести здесь свою пенсию, наслаждаясь круглогодичным солнцем и многочисленными мероприятиями.

Кристофер Мэй, директор группы "Гольф Дубая", приводит пример: "Возьмите гольф - занятие для всех возрастных групп и, конечно, для тех, у кого есть свободное время. Это отличный спорт, он позволяет оставаться активным, позволяет быть на воздухе, на улице, в зелени. Многие клубы предлагают клиентам возможность встречаться с людьми со всего мира в непринужденной обстановке".

С помощью пенсионной визы власти поощряют пожилых людей оставаться в Дубае, развивая репутацию города как делового и инвестиционного центра.

Харша Варяни отпраздновала пятидесятилетие, этот специалист по йоге живет и работает в Дубае уже восемь лет.

"Появление пенсионной визы стало для меня облегчением, так мне не придется в будущем думать о переезде, - признается женщина. - Через год-другой я могу решить остаться здесь подольше, полностью посвятить себя бизнесу, заниматься в Дубае тем, что люблю".

С возрастом доступ к качественному лечению становится одним из важнейших факторов. Хуман Дауд возглавляет сеть больниц: "С учетом демографической ситуации мы все чаще принимаем пожилых людей, в том числе и с пенсионной визой, - рассказывает он. - Важно, чтобы услуги отвечали потребностям этой клиентуры, вот почему мы их совершенствуем, расширяем палитру предложений для этой возрастной группы".

Объединенные Арабские Эмираты не взимают подоходный налог с физических лиц. Это делает страну привлекательной для пенсионеров, однако здесь важно учитывать и особенности национального налогообложения. Например, в Швеции есть особый налог для нерезидентов, его перебравшиеся в Дубай люди продолжат платить. А с Великобританией и Испанией ОАЭ заключили соглашение об избежании двойного налогообложения, что упрощает финансовые ведомости пенсионеров.

Еще один важный фактор - наличие собственной недвижимости. Льюис Оллсопп из агентства Allsopp & Allsopp поясняет: "Мы не хотим, чтобы Дубай был городом, куда люди приезжают на год, зарабатывают и уезжают домой. Я верю - как продавец и как владелец - что у нас будет больше долгосрочных клиентов. Рынок недвижимости укрепится, станет очень активным. Так что для меня эта виза, безусловно, отличное решение".

Дубай стал домом и местом работы для людей 200 национальностей. Многие теперь, возможно, решат остаться там надолго.