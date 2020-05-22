ОАЭ возвращают бизнес в строй

Помимо борьбы с глобальным кризисом в сфере охраны здоровья правительства стран мира делают все возможное, чтобы смягчить экономические последствия локдауна, социального дистанцирования и других ограничений. На пике пандемии на фондовых рынках был отмечен спад, которого мы не видели на протяжении десятилетий; о торможении экономики заявили самые развитые регионы мира.

Ближний Восток не стал исключением. Экономически стабильные страны Персидского залива пострадали от падения цен на нефть. Индекс деловой активности в регионе достиг рекордного минимума.

В Дубае полным ходом идет разработка новых стратегий стимулирования бизнеса и банковского сектора, ставка делается на помощь "по всем фронтам". С середины марта Центральный банк страны ввел меры по защите экономики на 65 миллиардов евро.

Речь шла, в частности, о предоставлении банкам обеспеченных кредитов нулевой стоимости. Финансовым институтам также разрешено высвобождать дополнительные резервы из буферов капитала.

Анураг Баджпай из группы KPMG LOWER GULF уточняет: "Центральный банк ОАЭ объявил о выделении 70 миллиардов долларов на программы помощи, это соответствует примерно 17% ВВП. Меры нацелены на повышение ликвидности банковского сектора".

Генеральный директор банка MASHREQ Ахмед Абделляль добавляет: "Пакет мер адресован и розничному сектору, в частности, малым и средним предприятиям; на поддержку могут рассчитывать самые уязвимые получатели. Идет ли речь о потребительском кредите, ипотеке, корпоративном займе, эффект принятых мер почувствуют все".

Опросы показывают позитивный отклик финансовых институтов и бизнеса на введенные властями меры. 42% респондентов считают, что смогут вернуться к обычному ритму ведения бизнеса через три-шесть месяцев. Одновременно 64% опрошенных выразили уверенность, что за время кризиса их компании освоили навыки, полезные для будущего. В среднем по миру этот показатель составляет 48%.

Как и в других странах, отдельные отрасли экономики ОАЭ столкнулись с беспрецедентным спадом, в других областях наметился толь же головокружительный рост.

Анураг Баджпай приводит пример: "Мы проанализировали показатели в секторе онлайн-продаж, от бакалейных товаров до модной одежды и электроники. Так вот, абсолютно у всех объем заказов вырос в геометрической прогрессии; локдаун активизировал интернет-коммерцию".

Уйти в сеть на пике пандемии пришлось целым отраслям. Новые технологии пришли на помощь бизнесу и сыграли ключевую роль в оценке рисков - как в экономике, так и в прогнозировании ситуации в секторе здравоохранения.

Тарек Аль-Давуд, эксперт по оценке рисков. комментирует: "В ряде отраслей можно говорить о смарт-карантине, локадун прошел под знаком мобилизации новых технологий. Кризис показал, насколько инвестиции в здравоохранение, управление рисками, развитие искусственного интеллекта необходимы для нашего будущего".

Пандемия заставила мир задуматься о жизнеспособности действующей экономической инфраструктуры. Хальфам Бельхул из дубайского фонда FUTURE FOUNDATION рассказывает: "Наш крупнейший торговый партнер во всем, что не касается нефти - это Китай. Обмен с Поднебесной на фоне кризиса осложнился, это коснулось всех аспектов - от заказов до логистики. Вывод очевиден: нам необходимо диверсифицировать поставщиков, необходимо расширить некоторые производства внутри страны. Вот два слагаемых успеха! Однако главное, о чем человечество должно задуматься на выходе из пандемии, это как мы принимаем глобальные решения и как координируем наши усилия".

Ответ на этот вопрос поможет найти новые точки опоры не только для общества, но и для экономики, которую санитарный кризис вновь проверяет на прочность.