Oxfam: помощь очень нужна

Объединение Oxfam работает в почти 100 странах мира, решая проблемы, связанные с бедностью. Проведённое им новое исследование показало, что более трети населения планеты не имеет никакой государственной помощи, чтобы справиться с последствиями пандемии. Выяснилось также, что в 126 странах с низким и средним уровнем доходов пособия по инвалидности, безработице, выплаты детям и пожилым людя не подходило для удовлетворения всех базовых потребностей.

В целом в этом году мир потратил дополнительно 9,6 трлн евро на то, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. Из этой суммы 83% было потрачено 36 богатыми странами против всего 0,4% в 59 странах с низким уровнем дохода.

На дополнительные денежные средства, выделенные специально на программы социальной защиты, 28 богатых стран израсходовали 695 долларов на человека. Напротив, страны с низкими доходами и страны с формирующейся рыночной экономикой тратят на душу населения от 28 до 4 долларов.

2,7 млрд человек никакой социальной защитой во время коронавирусного экономического кризиса не имеют.

"Коронавирус объединил мир страхом, но в остальном расколол его, - сказала Габриэла Бухер, исполнительный директор Oxfam. - В целом меры помощи, охватившие более миллиарда людей, обспечив им социальную защиту в течение уходящего года, примечательны. Но на сегодняшний день ещё много людей остаётся за бортом".

Oxfam считает, что потребность в улучшении программ социальной защиты для помощи людям огромна: полмиллиарда человек сейчас оказались без работы или заняты лишь частично.