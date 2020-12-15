Нигерийских школьников похитили радикалы из "Боко Харам"

Ответственность за похищение 333 школьников в нигерийском штате Кацина на севере страны взяла на себя радикальная исламистская группировка "Боко Харам". "Акцией против западного образования" назвал нападение в распространенном во вторник аудиобращении лидер террористической организации АбубаАкар Шекау. Шесть лет назад именно он организовал похищение 276 девочек из общежития в другом штате - Борно примерно в семи сотнях километрах, на северо-востоке Нигерии. Эксперты утверждают о значительном расширении зоны влияния джихадистов в регионе.

Самому младшему из пропавших три дня назад всего десять лет. В настоящий момент с похитителями ведутся переговоры, заявляют власти. Нападение в родном штате президента Мухаммаду Бухари произошло на фоне резкой критики в адрес правительства из-за неспособности обеспечить безопасность в стране. Только в этом году здесь погибли сотни человек в результате действий местных преступных группировок. Полиция выясняет, как они и "Боко Харам" связаны между собой.