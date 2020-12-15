Евросоюзу не хватило единства для введения санкций против Турции

Главы государств и правительств Евросоюза решали на встрече в Брюсселе, как реагировать на то, что они считают "провокационными" действиями Турции в Восточном Средиземноморье. Саммит направил ещё один ультиматум президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, но воздержался от введения конкретных санкций. Лидеры ЕС разошлись во мнениях.

Греция и Кипр, в чьей экономической зоне Турция ведёт геологоразведку, а также Франция, призывают ЕС к сильному ответу, включая секторальные ограничительные меры и эмбарго на поставки оружия. А Германия, Испания и Италия склоняются к мягкому нажиму на Турцию.

Но почему Евросоюз не демонстрируют единства в отношении Турции? Сотрудник Австрийского института европейских исследований и безопасности считает, что некоторые страны ставят на первое место свою экономическую выгоду, как это часто бывает во внешней политике ЕС:

"Италия в непростой ситуации. Её внимание приковано к Ливии, - говорит Михаэль Танчум. - Итальянская энергетическая компания ENI, которой по сути управляет правительство, контролирует 45% добычи нефти и газа. Весь ливийский природный газ идет в Италию. Поэтому ENI и Италия имеют большие интересы в Ливии и вынуждены равняться на Турцию".

Профессор Танчум добавил, что Мальта заключила военные соглашения с Турцией и Правительством национального согласия Ливии в надежде пресечь контрабанду мигрантов, наркотиков и оружия через море.

"Одна из самых больших проблем Испании заключается в том, что она очень зависит от турецкого долга, - продолжает австрийский эксперт. - Турецкая лира становится всё слабее. Больше всего от этого проигрывает Испания. В Турции у неё застряли не менее 63 млрд долларов в виде кредитов. Это больше, чем у Франции, Германии, Италии и Великобритании вместе взятых.

Страны Центральной и Восточной Европы рассчитывают на Турцию как на союзника по НАТО.

Лидер крупнейшей политической фракции Европарламента разочарован результатами саммита на прошлой неделе. Немец Манфред Вебер сожалеет о том, что для введения более жесткие санкций, причем не только против Турции, требуется согласие всех членов ЕС:

Евросовет принял решение против Турции, но недостаточно сильное. Поэтому на карту поставлено доверие к Евросоюзу, - сказал Вебер. - Очевидно, что принцип единогласия при принятии таких решений блокирует всю мощь Европейского Союза. Индивидуальные интересы не позволили нам пойти дальше. Это касается не только мер против Турции, но и в отношении Беларуси и других вопросов".

Теперь лидеры ЕС ждут инаугурации Джо Байдена, чтобы можно было координировать свои действия против Турции с США и пользоваться поддержкой нового президента. А решение о санкциях может быть принято в марте.