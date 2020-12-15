Еврокомиссия убирается в цифровом хозяйстве

Европейский Союз наводит порядок в цифровой экономике. Брюссель разработал жёсткие правила для таких компаний, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Цель в том, чтобы защитить права потребителей и не позволить американским технологическим гигантам злоупотреблять своим доминирующим положением.

Эту работу возглавляет вице-председатель Еврокомиссии, отвечающая за проблемы интернета:

"И на наших улицах, и на наших экранах мы должны иметь возможность делать покупки безопасным образом, - сказала Маргрете Вестагер. – На страницах, которые мы открываем или прокручиваем, для нас должны быть на выбор новости, которым мы можем доверять. И конечно, то, что незаконно оффлайн, также незаконно и в режиме онлайн».

Подготовлены два новых законопроекта.

Первый, «Акт о цифровом рынке» направлен на то, чтобы крупные компании не мешали появляться альтернативным игрокам. За «серьёзные и неоднократные" нарушения правил конкуренции эти компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% их годового оборота в ЕС. Они должны будут информировать ЕС о любых запланированных слияниях или поглощениях. Запрещается ряд действий, например, лишать пользователя возможности удалять приложение.

Второй, "Акт о цифровых услугах" требует, чтобы крупные платформы удаляли незаконный контент – от разжигающих ненависть высказываний до контрафактных товаров. Если контент легальный, нужно разъяснять, почему его предлагают. За невыполнение этих требований могут применяться штрафы в размере до 6% от оборота. Крупной впервые считается платформа с более чем 45 миллионами пользователей (что соответствует 10% населения ЕС).

Идея в том, чтобы у крупных компаний было больше обязательств и ответственности. Это беспокоит представителя Ассоциации индустрии компьютеров и связи:

«Мы поддерживаем усилия по стимулированию инноваций и эффективной конкуренции, - сказал Кристиан Борггрин. - Но, надеюсь, что закон будет наказывать за плохое поведение, а не на размер компании».

Представитель Европейской ассоциация потребителей подчеркивает позитивный характер предложений:

«Здесь есть потенциал для того, чтобы на цифровом рынке изменились правила игры, - сказал Дэвид Мартин. - Мы видим, как большие кампании могут создавать проблемы для конкуренции онлайн, отрицательно влиять на выбор потребителей, отрицательно влиять на инновации».

Обсуждение цифровых актов может занять месяцы, если не годы. Они должны быть одобрены Европейским парламентом и странами-членами ЕС прежде, чем стать законами. Всё это время технологических гиганты наверняка будут сопротивляться переменам путем колоссального лоббирования.