ОЭСР исполнилось 60 лет

60 лет назад была подписана Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития. В штаб-квартире ОЭСР в Париже состоялась торжественная церемония. Сегодня организация объединяет 37 промышленно развитых государств Европы, Америки и Азии и в целом взаимодействует более чем с сотней стран.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа заявил: "Мы мобилизовали наши междисциплинарные знания и навыки, расширили координацию наших усилий, чтобы помочь правительствам ограничить воздействие кризиса, вызванного пандемией, на жизнь людей, чтобы лучшим образом подготовиться к неопределенности в будущем и упрочить способность к восстановлению экономики и общества".

Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что в результате пандемии усилились различные проявления неравенства. Он также указал на важность пересмотра параметров и механизмов сотрудничества, которые должны быть избавлены, по его словам, от "эксклюзивной зависимости и националистического изоляционизма".

Макрон подчеркнул и важность налогообложения интернет-гигантов: "Нам нужна более справедливая система налогообложения, потом что если кризис продолжит ускорять развитие цифровой экономики, то станет еще важнее, чтобы свою часть налогов платили несколько цифровых компаний, которые долгие годы получали и будут получать огромную прибыль, теперь уже за счет кризиса. Так больше не может продолжаться на международном уровне".

Страны-члены и ключевые партнеры ОЭСР производят свыше 60% мирового ВВП, а суммарный объем их торговых операций составляет 80% от общего объема мировой торговли.