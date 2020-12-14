Нидерланды вводят жёсткий карантин на 5 недель

Власти Нидерландов в ночь на вторник вводят жёсткий карантин минимум на 5 недель. Будут закрыты общественные места (кинотеатры, музеи) и магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости. Именно поэтому меры вступают в силу ночью, чтобы избежать очередей.

Сейчас в Нидерландах регистрируется порядка 10 тысяч новых случаев в день. Кабинет министров также обсуждал возможность введения комендантского часа, но пока к такой мере решили не прибегать.