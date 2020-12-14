Итальянцы сдают Ордена Почётного легиона

Итальянские интеллектуалы, кавалеры французского Ордена Почётного легиона, возвращают свои награды. Это знак протеста против того, что такой же орден был вручён президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси в ходе его недавнего визита в Париж.

Правозащитники обвиняют египетское руководство в массовом и жёстком подавлении инакомыслия, организации преследований и репрессий.

Коррадо Ауджиас, писатель:

"Орден Почётного легиона — это достойная награда, и именно поэтому я не хочу делить её с президентом ас-Сиси. Наполеон учредил этот орден как награду за самые выдающиеся заслуги в общественной жизни или на войне. Так вот я хочу спросить, что такого особенного совершил Ас-Сиси, чтобы заслужить эту честь?"

У Италии есть вполне конкретные претензии в адрес египетских властей: на прошлой неделе римская прокуратура предъявила сотрудникам египетских спецслужб обвинение в похищении и убийстве итальянского аспиранта. Он пропал без вести в начале 2016-го. Позже было найдено его тело со следами пыток. В Каире тогда заявили, что его убили бандиты, которые позже сами погибли в перестрелке.