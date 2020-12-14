"Брексит": укрощение строптивой Британии

В ночь с воскресенья на понедельник на азиатских биржах курс британского фунта стерлингов рос - оптимизм инвесторов объясняется просто: переговоры по достижению компромисса в сделке по "брекситу" накануне решено было продолжить.

В понедельник главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в Брюсселе в очередной раз расскажет постпредам стран-членов о том, как обстоят дела. С прошлой недели, когда главные камни преткновения были публично обозначены главой Еврокомиссии, мало что изменилось.

Стало также известно, что менеджмент британских сетевых супермаркетов распорядился проверить запасы продуктов, речь идет прежде всего о фруктах и овощах, а чины из минздрава королевства приказали составить НЗ - неприкосновенный запас медикаментов и материалов - на шестинедельный срок.

Все эти меры приняты потому, что шанс на заключение сделки - об этом пишет британская пресса - составляет 1 из пяти.

Шарль Мишель, председатель Евросовета, обозначил позицию Евросоюза: "Мы по-прежнему хотим заключить обоюдовыгодную сделку, которая уважает принципы честной конкуренции и управления. Что это означает? В случае возникновения спора он будет решаться с помощью юридических инструментов, заложенных в статьях соглашения. И это тот самый пункт, позиции по которому нам пока сблизить не удалось".

Но есть и другие поводы для несогласия. К ним относиться и новая схема промыслового рыболовства: Британия настаивает на суверенности своих территориальных вод и заявляет о том, что не будет в них пускать рыбаков из ЕС.

По мнению Саймона Ашервуда, профессора политических наук из Университета графства Саррей, "то, что переговоры не закончились в воскресенье, конечно, хорошо, с другой стороны, никакого прогресса на протяжении некоторого времени достигнуто не было, те же проблемы, то же несогласие, и никакого выхода из сложившегося тупика".

Британцы согласны с любой участью - со сделкой или без нее.

- Да пусть делают, что хотят, скорее бы все закончилось, и для наших рыбаков тоже.

- Может, местный завод корпорации "Ниссан" и закроется, поскольку они вряд ли захотят платить ввозные пошлины при экспорте продукции в Европу. Мы проголосовали за выход, так давайте выйдем, но лучше бы со сделкой".

Переходный период заканчивается в любом случае 31-го декабря, и Британия отправится в самостоятельное плавание 1-го января.