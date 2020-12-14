Королевская привилегия фламандцев на лов английской рыбы

Рыболовство стало самой спорной темой на переговорах о будущих торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией. Островное государство хочет продавать свой улов на континенте и отказывается пускать в свои воды чужие траулеры.

Но бельгийцы пытаются сохранить за собой нынешний доступ к этой части Северного моря, ссылаясь на древний документ, известный как «Привилегия». Он разрешает 50 лодкам из фламанского города Брюгге вести промысел в английской акватории.

«Привилегия была предоставлена Карлом II гражданам Брюгге в 1666 году, - говорит начальник городского архива Ян д'Ондт. - Английский король пробыл в изгнании в нашем городе с 1656 по 1659 год, потому что Кромвель казнил его отца. Чтобы выразить свою признательность за гостеприимство, Карл II и подарил эту привилегию Брюгге ».

Британцы заявляют, что более поздние договоры имеют преимуществом над бельгийским документом. Однако архивист считает, что «Привилегия» ещё может обладать юридической силой, поскольку никто в Соединённом Королевстве её не отменял:

«Великобритания - страна с множеством старых традиций и остатками англосаксонского права. У неё есть Закон о монархах XIII века. Возможно, что и привилегия для Брюгге все еще действительна, но это не мне решать».

Как бы ни завершился «брексит», две стороны не смогут разойтись "как в море корабли", а будут вынуждены сверять друг с другом свои курсы.