Тяготы пандемии облегчают клоунадой

Смешить пациентов с коронавирусом кажется странным занятием, но их родственники и медперсонал убедились, что поднимать им настроение значит способствовать победе над болезнью.

Дидье Ван дер Перре - профессиональный клоун в системе здравоохранения Бельгии. Его не пускают в приёмные отделения или палаты, что не не распространять инфекцию, но комик нашел способ выступать - по видеосвязи.

"«Это здорово - иметь возможность подключаться больнице через компьютер, хотя чего-то не хватает, - говорит Дидье. - Вот я вижу ребенка на маленьком экране, но не вижу, что вокруг него, что там происходит, я чувствую не всё. А очень хочется, чтобы контакт снова непосредственным».

По всей Европе существует более сорока развлекательных организаций в системах здравоохранения. Большинство из них приспособили свои программы к требованиям карантинных мер и продолжают работать дистанционно. Некоторые используют интернет, другие устраивают представления перед окнами, на балконах и во дворах. Клоуны даже добираются поближе к пациентам на верхних этажах с помощью автокранов и гидравлических лифтов.

Деньги на эту деятельность собирает Red Noses Clowndoctors International (Интернационал клонов-врачей «Красные носы»).

"У большинства клоунских организаций, работающих с больными, в следующем году упадут доходы, и всё будет труднее, - говорит её представитель Сильвия Де Фавери. - В то же время мы ощущаем больше поддержки со стороны общественности. Люди видят положительное влияние, которое профессиональные клоуны здравоохранения оказывают на пациентов ».

Эти аниматоры исполняют не только заученные шутки и трюки, но и прекрасно импровизируют. Перед этим их обучают врачи, психологи и опытные коллеги, а программы утверждает Европейская федерация клоунов здравоохранения.

Дидье ждёт возможности снова выступать в больницах. Но и сейчас он выполняет серьёзную задачу, облегчая смехом тяготы пандемии.

Его профессия уходит корнями в средневековую культуру и ещё глубже. А теперь ей помогают цифровые технологии.