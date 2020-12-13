Ушел легендарный автор шпионских романов Джон Ле Карре

Джон Ле Карре, шпион, ставший мастером шпионского романа, умер в возрасте 89 лет.

Литературное агентство Ле Карре, "Кертис Браун", сообщило в воскресенье, что тот умер в субботу в Корнуолле, на юго-западе Англии, после непродолжительной болезни. Смерть не была связана с COVID-19.

Ле Карре работал в британской разведке и затем использовал свой опыт в литературе в таких шедеврах, как «Шпион, выйди вон», "Русский дом", "Портной из Панамы", "Верный садовник" и «Шпион, пришедший с холода».

(по материалам Associated Press)