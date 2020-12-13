При разгоне акции протеста в Тиране полиция применила водяные пушки

При разгоне акции протеста в Тиране албанская полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ. Несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения манифестации в стране продолжаются четвертый день подряд. 8 декабря полицейский застрелил молодого человека, который вышел на улицу во время комендантского часа и не подчинился его приказу остановиться. Несмотря на арест правоохранителя и отставку главы МВД, выступления не прекратились.

В ночь на воскресенье протестующие направились к зданию министерства внутренних дел и тиранскому департаменту полиции, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Ранее десятки молодых людей ворвались в штаб-квартиру "Социалистической партии" на севере столицы и подожгли вынесенную из нее мебель.

Всего за четыре дня протеста полиция задержала свыше 80 человек. В стычках с манифестантами пострадали 25 правоохранителей.

Власти обвинили в разжигании насилия оппозицию. Правоцентристская "Демократическая партия" назвала манифестации "следствием широко распространенной коррупции и высокомерия правительства последних семи лет".